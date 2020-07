TV – Free présente son offre « Free Ligue 1 Uber Eats » pour ses Freebox

Ce matin, Free a dévoilé sa nouvelle Freebox Pop. L’occasion pour Xaviel Niel, le Fondateur d’Iliad, de dévoiler quelques informations sur la future offre football concernant la Ligue 1 Uber Eats.

Il y a deux ans, Free s’offrait le lot numéro 6 de l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pour le cycle 2020-2024. Concrètement, Free a acquis, principalement, les droits de diffusion d’extraits en quasi-direct (near live) sur tous les matchs, pour 50M€ par saison environ selon L’Equipe.

« En France, si vous voulez voir 100% des buts de la Ligue 1 ça coûte 40 euros par mois avec beaucoup d’abonnements, ce sera encore plus cher dès la saison prochaine avec un tarif qui pourrait grimper à 50€ par mois » a précisé Xavier Niel pendant sa présentation. « Chez Free, avec la Freebox Pop, vous pourrez voir la totalité des buts, les meilleurs moments de 100% des matchs de la ligue 1, ce sera inclus dans l’offre. »

« Un moyen moderne de profiter du football »

Concrètement, Free proposera à ses clients box de recevoir une alerte pendant qu’ils regardent un autre programme sur leur télévision. En un clic, il sera ainsi possible de voir un but en quasi-direct puis de retourner à son programme initial. « Vous pouvez maintenant regarder le meilleur du football quand vous voulez, uniquement ce qui vous intéresse vraiment. Ce qui a été fait par les équipes de Free, c’est un moyen moderne de profiter du football. » Ajoutons que pour le moment, il n’y a eu aucune annonce concernant l’offre Free Ligue 1 Uber Eats pour les abonnés mobile.

Un produit football « concurrent » de ce que proposeront Médiapro et Canal+ avec la diffusion des matchs en direct mais qui s’apparente très complémentaire, permettant à la LFP, aux clubs et aux sponsors de toucher une autre typologie de consommateurs, pas forcément fan de football au point de regarder un match pendant 90 minutes.

Reste à savoir dans quelle mesure cette offre de buts à picorer ici et là cannibalisera la diffusion en live des matchs…

Qui peut profiter de cette offre (et à quel prix ?)

Ce nouveau droit acquis par Free sera accessible selon différentes formules d’abonnements aux Freebox, avec une distinction entre les nouveau abonnés et les anciens.

Pour les abonnés actuels, les clients de Free auront accès à l’offre Free Ligue 1 Uber Eats sans surcoût pour l’offre Freebox Delta, Freebox Révolution / mini 4K / One et Freebox Crystal. Dès le 22 août, les abonnés bénéficieront via leur Player TV de tous les matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous forme d’extraits en quasi-direct.

Pour les nouveaux abonnés, l’offre Free Ligue 1 Uber Eats sera intégrée dans les Freebox Delta et Freebox Pop avec un tarif de 39,99€/mois sur la première année pour la Delta et de 29,99€/mois pour la Pop.