Sponsoring – La marque de Champagne Carbon se retire des podiums de Formule 1 « à cause du Covid-19 »

Hier, Valtteri Bottas a remporté le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison 2020 en Autriche. Alors que la marque de Champagne Carbon est sous contrat avec la F1 jusqu’en 2021, c’est avec du Moët & Chandon que les pilotes ont célébré le podium.

Comme nous l’a précisé Alexandre Mea, CEO de Champagne Carbon, le contrat avec la Formule 1 a été interrompue avant la fin du contrat « à cause du Covid-19 ». La marque sera-t-elle associée à la F1 pour la saison 2021 ? « Nous verrons pour la saison prochaine… » ajoute Alexandre Mea.

It's been seven months since our last champagne shower… but our top three still know how to celebrate! 🙌🍾#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/TSGwVpaCKB

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020