Roger Federer dévoile sa nouvelle chaussure « The Roger » conçu avec la marque On

Ce matin, Roger Federer a dévoilé sa toute première sneakers « The ROGER Centre Court 0-Series » en collaboration avec l’équipementier On. Une basket, sans le logo RF, disponible en édition limitée et numérotée au prix de 240€.

Ce premier produit conçu avec le tennisman depuis qu’il a rejoint les équipes de la marque suisse en fin d’année dernière utilise les dernières technologies et innovations On.

« Le design minimaliste et le confort des chaussures On m’ont séduit il y a des années. Je voulais apporter cette même légèreté à une basket tennis, ce même confort et cette même agilité, à porter au quotidien », commente Roger Federer, dans un communiqué.

Une sneakers mais pas (encore ?) de chaussure performance tennis

Dans le détail, « THE ROGER » est une sneaker lifestyle dotée de la semelle légère CloudTec primée d’On qui « cache » l’arme secret de la marque, la Speedboard. La construction en chaussette ultra douce offre un confort et une ventilation totales. On et Roger Federer connaîtront-ils le même succès qu’adidas avec Stan Smith ?

« J’adore travailler avec l’équipe On en y apportant mes connaissances en chaussures de performance et mon attrait tout particulier pour la mode. Je suis fier de faire partie de la création de THE ROGER, une basket inspirée par l’univers du tennis, la plus confortable qu’il soit », ajoute Federer.

Introducing THE ROGER Centre Court 0-Series. The all-day tennis-inspired sneaker created with @RogerFederer. Available first as an ultra-limited, individually numbered pre-release. Enter the raffle now – entries close in less than 48 hours. https://t.co/ZyM8tw4X2S #THEROGER pic.twitter.com/40W2s3UKM5 — On (@on_running) July 6, 2020

Pour le lancement de cette nouvelle basket dont la sortie a été annoncée il y a quelques jours, THE ROGER Center Court 0-Series est disponible en édition limitée à 1 000 paires numérotées au prix de 239,95€ (disponible par tirage au sort sur on-running.com et en magasin exclusivement chez Dover Street Market).

Une basket toute blanche dont les surpiqûres et la Speedboard sont noires par contraste. Outre le logo de On, la chaussure arbore la mention « The Roger », « Swiss Engineering », un drapeau suisse ou encore le logo « R. » qui pourrait bien être la nouvelle identité visuelle de la collaboration.

« Nous sommes impatients de lancer THE ROGER Center Court 0-Series aujourd’hui », a déclaré David Allemann, co-fondateur d’On. « Ce sont des années d’expérience en technologie et design chez On, allies à toutes les contributions de notre dernière recrue qui ont abouties à cette super chaussure. […] THE ROGER est confectionnée en cuir vegan et a été construite pour être légère et ce afin de réduire la consommation de matière. Le résultat est une empreinte écologique beaucoup plus basse pour ce produit. Le cuir vegan ne représente que 30% de l’empreinte que le cuir animal peut avoir. »

Une journée évènement à suivre en direct sur Theroger.com

Côté promotion et storytelling, la marque de running On a décidé d’organiser une journée spéciale proposant de nombreux directs avec Roger Federer sur le site Theroger.com.

La date du 6 juillet n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond à la première victoire du suisse à Wimbledon, c’était en 2003. « Roger Live » consiste en 3 sets et de 2 tie-break durant lesquels Roger va passer du temps avec certains de ses amis pour parler de tennis, de la vie et de tout en général. Les fans auront aussi la possibilité de lui poser des questions et même de jouer au tennis avec lui, de manière interactive.

Replay présentation de la chaussure

les lives (10h, 12h, 17h, 19h et 20h)

Pour rappel, Roger Federer a signé un contrat textile avec Uniqlo il y a deux ans et était « libre » sur le segment des chaussures. Sur les courts, le suisse a continué à porter des Nike Vapor Zoom d’époque arborant son logo « RF ». Pour son retour sur les courts en 2021, le suisse ne devrait pas changer.

Lors du live de présentation de la chaussure, Roger Federer a en effet précisé que le développement d’une chaussure performance avec On n’était pas encore pour tout de suite, la conception d’un tel produit prenant beaucoup de temps. Il y aura en revanche d’autres collections Federer et On dans les mois à venir côté sneakers. A suivre !