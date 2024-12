Baseball – Juan Soto va gagner 765 millions de dollars sur 15 ans

Le joueur de baseball dominicain Juan Soto s’est engagé avec les New York Mets et a signé, à 26 ans, l’un des plus gros contrats du monde du sport.

Aux États-Unis, on a un peu la folie des grandeurs lorsqu’il s’agit de baseball. D’autant plus quand l’un des meilleurs joueurs de la MLB se retrouve sur le marché des transferts. Après une belle saison avec les New York Yankees, Juan Soto a vu les meilleures franchises de la ligue lui faire les yeux doux. Mais c’est finalement le rival des New York Mets qu’il a choisi ce dimanche pour la suite de sa carrière et au vu du salaire, on le comprend.

Prodige révélé à 16 ans et devenu véritable star de son sport (vainqueur des World Séries avec les Washington Nationals en 2019, meilleur frappeur de la saison 2020), Juan Soto va désormais gagner 51 millions de dollars par an. Une clause lui permet de partir au bout de 5 ans, mais s’il reste chez les Mets, il ajoutera alors 4 millions de dollars chaque année à son salaire. Outre Atlantique, on parle aussi d’une prime à la signature à hauteur de 75 millions de dollars.

51 millions de dollars par an

Comme les fans de sport US le savent, là-bas les contrats sont longs. Le joueur originaire de République Dominicaine devra donc attendre ses 41 ans pour cumuler la totalité des 765 millions de dollars qui lui sont promis. Un contrat qui n’est pas sans rappeler celui de Shohei Ohtani, puisqu’il y a presque un an jour pour jour, le japonais s’était engagé du côté des Los Angeles Dodgers pour 10 ans contre 700 millions de dollars.

Mais la particularité de ce contrat, à l’époque annoncé comme le plus prolifique tout sport confondu, est que les Dodgers ne versent « que » 2 millions de dollars par an à Ohtani, jusqu’en 2034, où les 680 millions restants lui seront réglés sur une période de 9 ans.

On parle souvent des salaires pharaoniques des footballeurs en Arabie Saoudite, mais ceux des joueurs de baseball aux États-Unis ne sont pas trop mal non plus.

