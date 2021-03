Walt Disney (ESPN, ABC, Hulu) s’offre une partie des droits TV et streaming de la NHL sur 2021-2028

Hier, la NHL a officialisé la signature d’un contrat de diffusion de 7 saisons avec Walt Disney Company sur le cycle 2021-2028.

Dans le cadre de cet accord, la chaine ABC diffusera les finales de la Stanley Cup lors de 4 saisons sur les 7 du contrat. ABC et ESPN diffuseront également la moitié des Playoffs.

Un contrat global à 2,8 milliards de dollars ?

En outre, ESPN ou ABC diffuseront 25 rencontres de saison régulière en exclusivité. En parallèle, 75 matchs de saison régulière seront également diffusés sur les plateformes de streaming ESPN+ et Hulu. Les abonnés à ESPN+ (12,1 millions d’abonnés à la fin de l’année 2020) pourront également accéder au plus de 1 000 matchs « out-of-market ».

Selon le New York Times, ce contrat de droits TV et streaming signé entre la NHL et Walt Disney Company serait de 400 millions de dollars en moyenne par saison, soit 2,8 milliards de dollars sur 7 ans.

Ajoutons que les droits internationaux incluant l’Amérique latine, les Caraïbes et une partie de l’Europe, font aussi partie de ce contrat de 7 ans.

« Ce partenariat entre la meilleure ligue de hockey au monde et les plateformes de la Walt Disney Company constitue une grande victoire pour nos fans et pour notre sport », a déclaré Gary Bettman, le commissaire de la NHL, dans un communiqué.

« Cette entente souligne le leadership de la Walt Disney Company dans le monde des médias sportifs et elle servira de modèle pour les ententes à venir dans le monde du sport » a ajouté Jimmy Pitaro, président d’ESPN et du contenu sportif.

« La combinaison d’ESPN+ et Hulu, des leaders dans l’industrie de la diffusion en streaming, et des géants que sont les réseaux ABC et ESPN permettra de diffuser la NHL dans les foyers de millions d’amateurs passionnés et d’attirer de nouveaux fans. » détaille Kareem Daniel, président de Disney Media & Entertainment Distribution.

Reste à savoir qui s’offrira le reste des droits de retransmission de la NHL pour les USA. Au Canada, CBS et TVA Sports détiennent la très grande majorité des droits. Un contrat de 12 ans qui se termine en 2026 et qui est évalué à 5,232 milliards de dollars canadiens.

Pour rappel, La NHL a fait son apparition sur ESPN le 19 décembre 1979, soit environ trois mois après les débuts de la chaîne. Après une absence de quatre ans, la ligue est revenue sur ce réseau en 1992, puis elle a été diffusée sur ESPN2 l’année suivante quelques jours après le lancement de cette nouvelle chaîne. C’est en 2005 que l’entente entre la NHL et ESPN a pris fin.