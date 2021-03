Six Nations Rugby officialise son accord avec le fonds CVC

Ce matin, Six Nations Rugby a officialisé la signature d’un partenariat avec CVC. Dans le détail, le fonds va investir jusqu’à 365 millions de livres dans les 5 années à venir.

Dans le détail, CVC Fund VII va acquérir environ 14% de l’organisation qui gère le tournoi des 6 Nations. Les fédérations de rugby d’Angleterre, de France, d’Irlande, d’Italie, d’Écosse et du Pays de Galles conserveront ensemble le reste des parts, soit 86%.

« Lorsque nous avons commencé ce travail, notre objectif était de nous assurer que nous avions trouvé le bon partenaire stratégique, capable d’apporter une réelle valeur ajoutée et engagé dans une relation à long terme » précise Ben Morel, le PDG de Six Nations Rugby, dans un communiqué. « CVC reconnaît le potentiel prometteur des Tournois des Six Nations et des Internationaux d’automne, et partage notre vision de l’avenir. CVC possède une expérience avérée en matière de partenariat visant à soutenir les stratégies de croissance dans le sport, et est particulièrement bien placé pour aider à promouvoir la coopération dans le rugby au profit des supporters, des joueurs, des clubs et des fédérations et de toutes les autres parties prenantes du rugby ».

A l’image du récent investissement dans le volleyball mondial (FIVB) réalisé par CVC Capital Partners, ce partenariat est présenté comme un investissement dans la croissance et le développement du jeu, notamment business. « CVC apportera au partenariat sa grande expérience dans le domaine du sport, ainsi que son réseau mondial, et travaillera aux côtés des fédérations et de l’équipe de direction de Six Nations Rugby afin de concrétiser des plans de croissance ambitieux pour le Tournoi des Six Nations et les Internationaux d’automne » ajoute le communiqué.

Cette saison, les principaux sponsors du Tournoi des 6 Nations 2021 sont Guinness (Namer jusqu’au moins 2024), Tissot, AWS ou encore Dove Men Care.