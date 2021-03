Qui organise le Trophée des Champions 2021 en Israël à Tel Aviv ?

En début d’après-midi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé l’organisation du Trophée des Champions 2021 à Tel Aviv en Israël.

Le match opposant le champion de France de Ligue 1 Uber Eats au vainqueur de le Coupe de France se déroulera le dimanche 1er août au au Bloomfield Stadium.

Pour cette organisation, la LFP va travailler avec Comtec Group, une société spécialisée dans la production d’évènements.

« Le développement à l’international de la Ligue 1 Uber Eats reste l’une des priorités de la LFP » – Mathieu Ficot

« Nous sommes très fiers et honorés d’accueillir l’édition 2021 du Trophée des Champions en Israël. Notre ferons en sorte que ce match soit un moment inoubliable pour le public israélien et les fans du monde entier » précise Daniel Benaim, Fondateur et Directeur Général Exécutif de Comptec Group, dans un communiqué. « Nous sommes convaincus que cet événement sera le début d’une passionnante et fructueuse collaboration entre Comptec Group et la LFP, pas seulement pour 2021, mais aussi pour les années à venir ».

En 2018, COMTEC a notamment travaillé sur l’organisation du départ du Tour d’Italie à Jérusalem.

« Le développement à l’international de la Ligue 1 Uber Eats reste l’une des priorités de la LFP. Notre objectif, c’est de toujours mieux exposer les clubs français à l’international, mieux faire connaître la Ligue 1 Uber Eats à l’étranger et notamment au Moyen-Orient. Cette collaboration avec COMTEC Group vient renforcer notre volonté de promouvoir le football professionnel français dans une région clé pour son développement » ajoute Mathieu Ficot, Directeur général adjoint de la LFP.