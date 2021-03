WIN, école de Management du Sport

WIN, l’école de management du sport présente dans 21 écoles forme les passionnés de sport et sportifs de haut niveau au management, marketing, événementiel sportif, sponsoring et développement commercial.

Avec un programme en 3 à 5 ans, développez vos compétences en management sportif et renforcez votre employabilité grâce à l’alternance, première expérience significative longue durée.

UNE FORMATION DIPLOMANTE

Grâce à sa pédagogie innovante qui place la professionnalisation, la montée en puissance des compétences professionnelles, l’autonomie et le goût du challenge au centre de la formation, l’école de management sportif WIN propulse les étudiants vers leur premier emploi et leur ouvre des débouchés métiers concrets.

PROGRAMME POUR SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

WIN propose aux sportifs de haut niveau de suivre leur formation à distance pendant les deux premières années grâce à l’e-learning et la digitalisation des enseignements, pour suivre le rythme des entraînements et compétitions. Puis de remplacer l’alternance en entreprise par les entraînements et compétitions de la 3ème à la 5ème année pour obtenir un diplôme en marketing sportif, certifié par l’État.

PROGRAMME INCLUSION & SITUATION DE HANDICAP

Tous nos campus travaillent en partenariat avec des associations locales afin de faciliter l’accès aux études supérieures à tous les étudiants. Les 21 campus WIN sont conformes aux normes d’accueil et en capacité de former les personnes en situation de handicap.

Après examination du dossier de l’étudiant, les formations Bachelor et MBA Management du Sport seront alors adaptées afin de correspondre aux besoins de chaque personne :

Accès PMR

Trouble de l’audition, de la parole et de la vue

DYS

Handicap invisible

Situation particulière nécessitant une prise en charge