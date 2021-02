Une étudiant de la Sports Management School s’implique dans le développement du sport en Tanzanie

Etudiant en Bachelor 3 au sein de la Sports Management School et joueur de volley en Nationale 2 à l’ACBB, Enzo Ceccaldi réalise son stage de fin d’études en Tanzanie au sein de la Sports Charity Mwanza.

Cette ONG a pour vocation de développer, depuis 5 ans, la pratique du sport à Mwanza, une des plus grandes régions de Tanzanie, en soutenant les clubs locaux et en construisant des complexes sportifs en collaboration avec les autorités locales.

Enzo Ceccaldi, en collaboration avec Sports Management School, a lancé il y a quelques jours une récolte de fonds pour aider à l’ouverture d’un 3ème centre sportif en 2021. Son défi est de recueillir au moins 2 000€ sur les 70 000 € nécessaires à la réalisation de ce projet.

« J’étais à la recherche d’un stage pour valider ma 3e année quand j’ai trouvé l’annonce de Sports Charity Mwanza. Ce projet social, associatif et inclusif m’a tout de suite attiré et je ne regrette aucunement mon choix. C’est une véritable expérience humaine que je vis là. De plus, l’ONG m’a missionné pour le développement du volley, sport que je pratique depuis plus de 10 ans et où j’évolue en Nationale 2 à l’ACBB. » ajoute Enzo Ceccaldi, étudiant en Bachelor 3 à Sports Management School Paris.

Depuis 2016, la Sports Charity Mwanza a pour objectif de développer la pratique du sport à Mwanza, 2ème aire urbaine de la Tanzanie avec plus de 3 millions d’habitants. Pour cela, elle s’ est structurée autour des 4 sports les plus populaires du pays : le football, le basket, le volley et le netball.

En collaboration avec le gouvernement local et les instances sportives, elle souhaite favoriser l’inclusion sociale de la population par le sport et créer un engouement sportif dans la région, avec 2 missions principales que sont la construction de complexes sportifs et communautaires et le développement des clubs de la région.

« Avec mes associés et de nombreux bénévoles, nous avons réussi à financer la construction de deux centres sportifs et notre objectif est d’en avoir une vingtaine dans toute la région. Nous souhaitons installer un 3e centre cette année et avons besoin de 70 000€. Enzo a décidé de nous aider sur ce projet et nous sommes heureux d’avoir le soutien complet de son école en France pour faire parler de la campagne de fundraising qu’il met en place » ajoute Estelle Brulhart, coordinatrice à Sports Charity Mwanza.

« Nous sommes fiers de l’orientation de Enzo qui a fait le choix de partir en Tanzanie pour son stage de fin d’études, et ce, avec en ligne de mire, ce projet social dont il rêvait déjà » précise David Mignot , directeur académique de Sports Management School, dans un communiqué. « Non seulement, aider à monter le projet humanitaire de cette ONG qui favorise l’accès au sport à Mwanza va lui permettre de vivre une aventure humaine et enrichissante. Mais surtout, il a travaillé et réfléchi à comment pouvoir contribuer et aider à son niveau. C’est donc en toute logique que SMS qui partage ces valeurs de solidarité et d’entraide autour de l’inclusion sociale par le sport l’a suivi dans ses démarches. Nous allons promouvoir cette campagne de fundraising et nous souhaitons aussi pouvoir envoyer des lots, contribuer à la cagnotte et apporter notre expertise en proposant des webinaires aux locaux. Et ceci, grâce aux préconisations d’Enzo avec qui nous allons travailler main dans la main pour qu’il réussisse ce joli défi ».

Développer le sport en Tanzanie, c'est le projet fou que s'est lancé Enzo, étudiant en bachelor ! 🌎 Son but ? Récolter des fonds pour aider au développement de la pratique sportive en Tanzanie. ☑️ Nous sommes ravis d'être partenaires de ce projet !https://t.co/8516kAvavO — Sports Management School (@SMS_Ecole) February 18, 2021

