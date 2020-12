Olbia Conseil lance une formation continue avec Olbia Formation

Cette semaine, l’agence Olbia Conseil a annoncé le lancement d’une formation continue avec « Olbia Formation ».

Pour diriger ce nouveau service, Thomas Remoleur et Benjamin Carlier, les dirigeants d’Olbia s’entourent de Myriam Antoine, ex-directrice de la formation de la fédération française de montagne et escalade.

Dans le détail, chaque promotion sera constituée de 8 personnes et la formation sera d’une durée de 5 mois. Elle s’adresse aux cadres désireux de travailler dans le monde du sport, mais ne souhaitant pas s’engager dans une démarche de formation longue ni certifiante.

« La formation sera rythmée par sept sessions thématiques et autant de rencontres avec des experts de chaque domaine, dans des conditions adaptées aux personnes exerçant parallèlement leur activité professionnelle : le sport institutionnel, le sport professionnel, l’évènementiel sportif, le sponsoring et le marketing, l’innovation et les startups, le sport international et l’industrie du sport. Enfin, un coach en transition de carrière sera également disponible pour les aider et les accompagner dans leur réflexion et leur démarche » ajoute le communiqué.

La prochaine formation aura lieu de mars 2021 à juillet 2021. Les frais pédagogiques (7 dîner compris) s’élèvent à 3 500€ HT si financement personnel ou 5 000€ HT si financement entreprise.