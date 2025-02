Le Championnat du monde de fléchettes 24/25 de la PDC (Professional Darts Corporation) a généré 4,57 M$ de revenus de sponsoring pour un total de sept sponsors. Le spécialiste des paris sportifs, Paddy Power, dispose quant à lui du contrat le plus important. A savoir, 1,5 M$ par an pour une période de trois ans, révèle GlobalData, société leader en matière de données et d’analyse.

Par ailleurs, Sky et la PDC ont annoncé, mardi 4 février, une prolongation de partenariat jusqu’en 2030, marquant ainsi près de 40 ans de collaboration. Le nouvel accord comprendra plus de 60 jours de couverture exclusive en direct des plus grands tournois de fléchettes chaque année, notamment le PDC World Darts Championship, la Premier League, le World Matchplay, le Grand Slam of Darts, le World Grand Prix et la World Cup of Darts.

La déclaration