Coupe du Monde de Rugby France 2023 : Qui sont les 11 Directrices et Directeurs de Sites ?

Il y a quelques jours, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 a annoncé la nomination de ses Directeurs de Sites. Au 1er décembre 2020, 100 salariés du Comité d’Organisation France 2023 seront installés dans les villes et métropoles hôtes de la compétition : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne, Saint-Denis et Toulouse.

« Chaque bureau aura à sa tête un Directeur / une Directrice de sites. Anciens joueurs en reconversion, experts et expertes des grands événements sportifs internationaux… elles et ils seront les visages de France 2023 localement et animeront une équipe de 10 jeunes apprenti(e)s. Recrutée sur place, cette équipe sera formée au sein de CAMPUS 2023, le Centre de Formation des Apprentis créé par le Comité d’Organisation France 2023 » précise le communiqué.

◽ 1⃣1⃣ Directrices et Directeurs de sites recrutés

◽ 9⃣ bureaux ouverts dans les villes & métropoles hôtes

◽ 1⃣1⃣ Directrices et Directeurs de sites recrutés

◽ 9⃣ bureaux ouverts dans les villes & métropoles hôtes

◽ 1⃣0⃣0⃣ salariés en régions À 3 ans de la compétition, France 2023 s'enracine dans les territoires

11 Directrices et Directeurs de Sites FRANCE 2023

Paul COUET-LANNES – Directeur de sites à Bordeaux

C’est à Biarritz, aux côtés de joueurs comme Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy et Damien Traille, que Paul Couet-Lannes a démarré sa carrière professionnelle. Passé par le Pôle France de Marcoussis, il remporte avec le club basque le Challenge Européen en 2012. Il rejoint le Stade montois en 2016 puis Anglet en 2018 avant de mettre un terme à sa carrière.

Titulaire d’un BTS Management des Unités Commerciales et d’un Master en Business Development (Toulouse Business School).

Jérémy BENAGES – Directeur de sites à Lille

Depuis 2015 Jérémy Bénages était Responsable Phases Finales pour la Ligue Nationale de Rugby. En charge de la coordination des différents services intervenant sur ces rencontres, il était également le principal interlocuteur des collectivités locales. Il fut également en charge de l’organisation du 1er Supersevens de l’histoire, en 2020.

Diplômé de l’IEP d’Aix-en-Provence

Jean COURTIN – Directeur de sites à Lyon

Après plus de dix années passées chez MKTG (Directeur de clientèle) et Red Bull (Sport Event Manager), Jean Courtin a lancé en 2018 sa propre entreprise : On Track, afin de répondre aux besoins en production et en coordination de projets événementiels de toute taille, en proposant à ses clients un large panel de prestataires et de freelances qualifiés.

Titulaire d’un Master of Business Administration (ESG)

Caroline CALIFANO – Directrice de sites – Provence-Alpes-Côte d’Azur

Passée par le cabinet Deloitte et Orangina Suntory France, Caroline Califano fut responsable des hospitalités du Club France à Tokyo lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon et chargée de l’accompagnement des familles du XV de France et de son staff.

Diplômée de la KEDGE Business School

Claire JOUET – Directrice de sites à Nantes

Responsable marketing des Jeux Olympiques d’Albertville en 1992, Claire Jouet a passé 25 années au sein de l’agence Havas Sports & Entertainment. Au sein du groupe, elle fut notamment en charge de l’élaboration de stratégies hors média pour les annonceurs, du management commercial des équipes conseil et du pilotage des dispositifs événementiels (coordination projets et prestataires, cadrage planning, budget). Elle était depuis 2019 la Directrice des opérations d’Océan As Common, une association créée pour garantir la transition écologique sur les questions océaniques et la sauvegarde des biens communs.

Sandrine SIMONNET – Directrice de sites à Nice

Spécialiste en planification, en opérations et en gestion de sites de compétition, Sandrine Simonnet dispose d’une grande expérience dans l’organisation et la direction d’événements d’ampleur internationale, aussi bien dans le domaine sportif (Jeux Olympiques Londres 2012, Euro 2016, Coupe du Monde de la FIFA 2018, Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, Coupe du Monde de Rugby 2019) qu’extra-sportif (WorldSkills 2019, COP 22).

Xavier CHAUVEAU – Responsable de sites – Coordination / Intégration à Paris

Vainqueur du Top 14 2015-2016 avec le Racing 92, son club formateur, et après une saison au SU Agen LG, Xavier Chauveau a décidé d’arrêter sa carrière sportive en mai dernier.

Titulaire d’une Licence d’économie de la Sorbonne et d’un Master en Management (DESMA – Grenoble).

Isabelle COLLETTE – Directrice de sites à Saint-Denis

Directrice de la Communication de la Fédération Française d’Athlétisme pendant 7 années, Isabelle Collette s’est engagée en juin 2011 auprès de l’association ELA, qui vient en aide aux malades souffrant de leucodystrophies.

Directrice de la Ligue Nationale de Volley en 2014, elle était depuis septembre 2016 Directrice générale adjointe de la Ligue Nationale de Basket.

Cédric COLL – Directeur de sites à Toulouse

International U20, Cédric Coll a été sacré champion de France dès sa première saison chez les professionnels (2008-2009), sous les couleurs de l’USA Perpignan. Il prend sa retraite sportive à l’été 2020, après 8 années à Colomiers.

Diplômé de la Toulouse Business School (Parcours « Manager de Business Unit »).

Arnaud VERCRUYSSE – Responsable Engagement territorial Grand Sud

D’abord joueur à Béziers, Pau ou encore Dax, Arnaud Vercruysse a été manager général de 3 clubs de Fédérale 1 : l’US Romanaise et Péageoise (2014-2015), le Stade Rodez Aveyron (2015-2019) et l’AS Bédarrides / Châteauneuf-du-Pape (2020).

Diplômé d’Etat (DESJEPS) et de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier (Sup de Co).

Pierre MILLET – Directeur de sites à Saint-Etienne

Pierre Millet fut tour à tour Coordinateur de site pour l’Euro 2016, manager régie générale pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, responsable de site adjoint lors du Championnat du Monde masculin de handball en 2017 et directeur de site pour l’Eurovolley 2019