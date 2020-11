Bon Plan Black Friday 2020 : Canal+, Disney + et Netflix à 27,5€/mois pendant 2 ans

A l’occasion du Black Friday, le Groupe Canal+ lance une offre en série limitée très attractive comprenant CANAL+, Disney+ et Netflix.

Jusqu’au 13 janvier 2021, l’offre série limitée Canal+, Disney+ et Netflix est proposée au tarif de 25 euros par mois pendant un an puis 30€/mois, pour un engagement de 2 ans. En moyenne sur les 24 mois, cet abonnement vous coûtera donc 27,5€ par mois.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur boutique.canalplus.com

Le détail de cette offre :

– CANAL+ & CANAL+ Décalé

– Disney+ et ses 4 écrans simultanés

– Netflix et ses 2 écrans simultanés

– Cafein (Plus de 1 300 titres de presse en illimité)

– Une option Multisports offerte 3 mois