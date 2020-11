Céline Prévost nommée Directrice Marketing et Commercial des Championnats du Monde de Ski Alpin « Courchevel Méribel 2023 »

Cette semaine, le Comité d’Organisation des Championnats du Monde de Ski Alpin Courchevel Méribel 2023 a officialisé l’arrivée de Céline Prévost au poste de Directrice Marketing et Commercial depuis le 16 novembre.

« Céline Prevost aura comme rôle de développer la marque Courchevel Méribel 2023 auprès du grand public et des entreprises, en cohérence avec les territoires impliqués » précise le communiqué. « Son expertise du sport business depuis 18 ans, son expérience de nombreux grands événements tous sports confondus ainsi que ses 12 ans de natation synchronisée à niveau national font de Céline une personne avec un fort ADN sport. »

Par le passé, Céline Prévost a notamment été Directrice Marketing et Partenariats de Fédération Française de Golf. « Je suis heureuse et fière d’intégrer l’équipe de Courchevel Méribel 2023. Mon parcours professionnel m’a emmenée dans des univers sportifs différents, mais je porte toujours la même ambition : partager l’émotion que créent le sport et les évènements de premier plan » ajoute Céline Prévost.