40 recommandations pour faire du sport une priorité nationale

Mercredi 30 juillet, Benjamin Dirx, député de Saône‑et‑Loire, remettra officiellement à Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics et à Marie Barsacq, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, le rapport issu de la mission gouvernementale que lui a confiée le Premier ministre.

Intitulé « Le sport : un ambition à structurer, un héritage à construire », ce rapport est l’aboutissement de 80 auditions et de plus de 300 acteurs rencontrés. Il formule 40 recommandations concrètes, avec une conviction forte : le sport doit devenir une priorité nationale, structurée et ambitieuse.

« Ce rapport est le fruit d’un travail collectif et exigeant. Je souhaite qu’il serve de socle pour refonder une politique sportive lisible, durable et équitable, en donnant à l’État un véritable rôle stratégique et opérationnel. » (Benjamin Dirx)

Les grandes orientations du rapport