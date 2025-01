4Success officialise un partenariat avec Louis Bielle-Biarrey

Élu meilleur espoir de la saison 2023, l’international français de rugby Louis Bielle-Biarrey, 21 ans, choisit l’agence de représentation de talents 4Success pour l’accompagner dans ses prises de parole au quotidien.

L’agence – qui compte dans ses rangs de beaux noms du sport comme Amandine Henry, Alexis Hanquinquant, Earvin N’Gapeth ou encore Delphine Cascarino – aura la responsabilité d’épauler le jeune Ailier/Arrière de l’Union Bordeaux-Bègles dans sa communication, sa relation avec les médias et la gestion de ses droits d’image. Quand on sait les risques, pour un sponsor notamment, d’associer son image à celle d’un sportif, on comprend la nécessité de se faire accompagner. Le joueur l’a très bien rappelé.

« Le monde dans lequel nous évoluons nécessite d’être préparé à ses enjeux et ses aléas, c’est

pourquoi il m’est apparu important d’être accompagné par des professionnels pour m’aider à

gérer au mieux ma communication ainsi que mes relations avec les médias et les marques. »

Pour rappel, Louis Bielle-Biarrey a été nommé aux World Rugby Awards parmi les révélations de l’année 2023, et a terminé meilleur marqueur lors de la dernière Champions Cup. Connu pour sa vitesse fulgurante et ses éclairs de génie, il est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

« Nous sommes honorés que Louis nous ai choisi pour l’accompagner dans cette dimension si complexe mais riche pour un sportif de haut-niveau, qu’est la communication. C’est un joueur d’un incroyable talent et surtout un jeune homme pétrit de valeurs humaines. Nous remercions Louis pour sa confiance », s’est enthousiasmé Sébastien Bellencontre, co-fondateur de 4success.