Havas a officialisé l’acquisition de CA Sports, société espagnole spécialisée dans les stratégies de sponsoring et de développement commercial à travers le sport.

CA Sports rejoint l’organisation sous Havas Play – l’agence de sport et de divertissement de Havas – qui se consacre à connecter les marques aux fans à travers leurs passions. CA Sports continuera d’être dirigé par son PDG et fondateur, Cinto Ajram, et opérera sous le nom de CA Sports Part of Havas Play.

Avec cette acquisition, Havas Play approfondit et consolide son offre de marketing sportif sur le marché espagnol, en s’associant à l’une des entreprises leaders du secteur dans le pays. Cette union vise une exploitation efficace des intérêts des consommateurs en matière de sport et de culture. Le but ? Façonner une valeur significative pour les clients en proposant une approche unique et différenciée.

Bon à savoir

Fondée à Barcelone en 2017, CA Sports propose des services de gestion d’accords stratégiques de sponsoring sportif et de conseil en image de marque, ainsi que l’activation et la production d’événements et de campagnes.

Son portefeuille de clients comprend des marques de premier plan telles que Hyundai, Grupo Bimbo, Cupra, Coca-Cola, Konami ou encore Rilastil.

CA Sports entretient également de solides relations de travail avec des organisations sportives telles que le FC Barcelone, le Betis Séville, le Bayern Munich, l’Inter Milan, Liverpool, l’America’s Cup, l’Euroligue et les principaux marathons espagnols.

Crédit : de gauche à droite : Cinto Ajram, fondateur et PDG de CA Sports / Jorge Irizar, directeur général mondial et directeur général Espagne, Havas Media Network / David Pueyo, directeur de Havas Play Espagne.