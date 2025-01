ASICS, nouveau partenaire-titre de la Pierra Menta Été

Déjà partenaire de nombreuses courses à travers le monde, ASICS renforce sa position dans le monde du trail en s’associant pour les trois prochaines éditions à la Pierra Menta Été qui devient ainsi : « l’ASICS Pierra Menta Été ».

Lors de la dixième édition de cette épreuve savoyarde – organisée du 4 au 6 juillet 2025 à Arêches-Beaufort – les participants profiteront d’un cadre exceptionnel, par équipes de deux, sur trois étapes en trois jours avec des passages techniques et aériens. Ou bien, nouveauté 2025, en solo, sur la Skyrun du Grand Mont avec 26 kilomètres à parcourir, pimentés de 2700 m de dénivelé positif.

ASICS toujours plus présent dans l’univers du trail

« Ce partenariat marque une étape supplémentaire dans notre développement dans l’univers du trail, et nous souhaitons prolonger le succès connu avec l’ASICS SaintéLyon depuis 2021. Les parcours et formats proposés par l’ASICS Pierra Menta Eté permettront de valoriser comme il se doit nos produits et technologies », confirme Eddy Ferhi, directeur marketing ASICS France.

Devenir le leader

Et d’ajouter : « Notre volonté est (…) de devenir le leader de cette pratique comme nous le sommes sur le marché du running. Pour nos modèles destinés à la pratique du trail, les semelles dotées de la technologie ASICS GRIP ont séduit les pratiquants, pleinement convaincus par l’accroche fournie sur tous les terrains. La diversité de notre offre avec la gamme Trabuco, qui assure stabilité et protection, et la gamme Fuji avec des produits plus légers et dynamiques, taillés pour la vitesse, permet ainsi à chaque coureur de trouver la chaussure adaptée. »