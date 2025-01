Partenaire phare de la 1ère UCI World Team wallonne depuis 2021, Intermarché renouvelle pour trois années supplémentaires son engagement auprès de cette prometteuse équipe qui a largement animé les routes du dernier Tour de France.

Thierry Cotillard, Président du Groupement Mousquetaires, Sébastien Borg, chef d’entreprise Intermarché en charge du sponsoring et des partenariats et Jean-François Bourlart, Team Manager de l’équipe Intermarché-Wanty, se sont en effet réunis aujourd’hui à Paris pour officialiser le prolongement de cette belle collaboration jusqu’en 2028. Le tout, en présence de trois talents de la formation (Biniam Girmay, Adrien Petit et Hugo Page) qui participera dès demain au Mallorca Challenge.

L’équipe a connu une saison 2024 prometteuse marquée par plusieurs victoires emblématiques. L’Érythréen, Biniam Girmay, a notamment remporté le maillot vert lors du dernier Tour de France. Cette réussite découle d’une stratégie de développement au long terme où les jeunes talents ont le temps de prendre leur envol avant d’offrir leur plein potentiel.

La déclaration

« Nous sommes ravis et très fiers de prolonger notre engagement avec Intermarché (…) Ce qui nous permet de continuer à grandir et de bâtir l’avenir ensemble (…) Avec une équipe talentueuse et des coureurs comme Biniam Girmay, nous sommes convaincus de pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Nous avons l’ambition de briller sur les grands Tours (…) et de viser les classiques les plus prestigieux comme Milan-San Remo, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Tous unis, on peut y arriver. » (Jean-François Bourlart, Team Manager de l’équipe Intermarché-Wanty).

Bon à savoir

L’équipe Intermarché-Wanty a atteint la première place du classement mondial UCI en février 2023

Elle court avec une licence UCI World Team depuis 2021.

L’équipe Wanty-Re Uz-Technord est son équipe réserve.

