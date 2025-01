Le groupe RATP, transporteur officiel du XV de France féminin

Le groupe RATP reconduit son partenariat avec la Fédération Française de Rugby (FFR) et devient également le transporteur officiel du XV de France féminin.

L’année 2025 marque un cap important entre la RATP et la FFR dont la belle histoire a récemment soufflé ses 20 bougies. Le groupe dirigé par l’ex-Premier ministre, Jean Castex, prolonge en effet ce partenariat de quatre années supplémentaires et l’élargit en transportant désormais le XV de France féminin. Cette nouvelle étape renforce de facto l’engagement de la RATP auprès des deux équipes nationales et de leur staff.

Un car unique

Un car haut de gamme aux couleurs nationales sera à disposition des équipes pour leurs déplacements. Ce véhicule au design inédit dispose par exemple de 44 sièges tout confort, adaptés aux grands gabarits, et d’un dressing en soute. Le divertissement n’est quant à lui pas oublié à bord puisque deux écrans plats avec TNT et une console de jeux boostés par un système audio performant sont de la partie. Par ailleurs, la RATP met à disposition des équipes de France un staff de six conductrices et conducteurs mobilisés plus de 150 jours par an.

La déclaration

« Nous sommes incroyablement fiers de voir ce partenariat avec le groupe RATP étendu à notre équipe de France féminine. Comme le XV masculin, nos féminines pourront dorénavant bénéficier d’un car haut de gamme avec un confort optimal pour les déplacements de nos équipes de France. Mais le partenariat avec la RATP s’intéresse aussi au rugby amateur avec des initiatives éducatives, comme les Mercredis du Rugby, qui transmettent aux jeunes les valeurs essentielles de respect et d’esprit d’équipe. Le rugby reste un formidable outil éducatif et citoyen, et ce partenariat qui fête ses 20 ans témoigne de notre engagement commun à promouvoir ces principes. » (Jean Castex Président-directeur général)

A lire aussi : Monopoly GO!, partenaire officiel de jeu mobile du Tournoi des Six Nations