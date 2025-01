Le Tournoi des Six Nations de rugby a officialisé son premier partenariat officiel de jeu mobile avec Monopoly GO! de Scopely.

Ce partenariat – qui porte sur les Tournois des Six Nations masculin et féminin – promet aux fans une expérience particulièrement ludique de profiter de leur sport préféré.

MONOPOLY GO! a fait irruption sur la scène des jeux mobiles en 2023 et est rapidement devenu une véritable réussite, avec plus de 150 milliards de connexions à ce jour. C’est donc en toute logique, que Scopely apportera son savoir-faire en matière de gaming compétitif et social à l’une des plus prestigieuses compétitions de l’ovalie.

Et pour célébrer cette collaboration, MONOPOLY GO! offre aux fans la chance de remporter sur les réseaux sociaux l’expérience ultime « Tycoon » – y compris des billets pour l’un des matchs palpitants du « Super Saturday ».

« Ce partenariat avec MONOPOLY GO! est extrêmement enthousiasmant. L’expérience des Six Nations est sans précédent dans le monde du sport, et nous cherchons toujours des moyens d’améliorer cette expérience pour les fans », s’est ainsi félicité Navin Singh, directeur commercial et de la croissance chez Six Nations Rugby.

Pour rappel, le Tournoi des Six Nations masculin Guinness 2025 débutera le 31 janvier, suivi de son pendant féminin le 22 mars.