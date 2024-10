Comment l’agence Leroy Tremblot célèbre ses 40 ans

En 2024, Leroy Tremblot souffle ses 40 bougies. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, l’agence spécialisée dans le design et branding sportif a prévu de nombreuses activations.

Racheté en 2017 par Lafourmi, Leroy Tremblot (1,45M€ de CA) a participé ces dernières années à la création de nouvelles identités visuelles dans le sport, comme par exemple les logos du Stade de Reims ou encore celui du FC Nantes.

Présent depuis 2008 chez Leroy Tremblot, Dominique Jubert, Managing Director, nous livre son TOP 3 des projets menés. « Ce nest pas facile de faire un top 3 mais je dirai la refonte de l’identité globale de la Fédération Française de Rugby et la création de la marque commerciale France Rugby, la création de l’identité visuelle du Championnat du Monde d’Endurance FIA mené avec l’ACO en parallèle de la refonte des 24 Heures du Mans et tout récemment, le rebranding de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec la Ligue de Football Professionnel ».

« Ces 40 ans ne marquent pas seulement un anniversaire, mais surtout un nouvel élan vers un futur encore plus audacieux. »

Pour célébrer ses 40 ans, Leroy Tremblot a imaginé un dispositif de communication autour de la signature « Moving Sports by Design » qui s’étendra tout au long de la saison 24/25. « Ce dispositif mettra en lumière les 40 ans de savoir-faire et de collaborations emblématiques de l’agence à travers plusieurs moments forts » précise un communiqué. « Une stratégie éditoriale, s’égrenant au fil des mois, fera écho aux moments iconiques du sport et aux collaborations de l’agence et explorera l’évolution du design sportif et son rôle dans l’expérience des fans. En point d’orgue, un showcase présentant une collection capsule exclusive liée aux clients emblématiques de l’agence et une carte blanche autour des grands événements sportifs qui ont structuré l’imaginaire collectif français. »

« Racheter Leroy Tremblot il y a 7 ans fut un pari ambitieux, nous sommes fiers de constater que l’agence continue de repousser les limites de l’innovation et du design dans l’univers du sport. Pilier structurant de notre groupe The Fan Syndicate, elle permet aujourd’hui à notre collectif d’être le référent du marché, en portant haut les valeurs de créativité et d’excellence » ajoutent ​Céline Jobert et Thibaut Cornet, Co-fondateurs du Groupe The Fan Syndicate. « Ces 40 ans ne marquent pas seulement un anniversaire, mais surtout un nouvel élan vers un futur encore plus audacieux. »

