Activation – Quand Lacoste et Novak Djokovic s’offrent la Grande Muraille de Chine

En marge du Masters 1000 de Shanghai (30 septembre – 13 octobre), la marque Lacoste a profité de la présence de son ambassadeur Novak Djokovic en Chine pour mettre en place une activation sur la Grande Muraille de Juyongguan.

Accompagné de l’artiste Wang Yibo, le tennisman serbe a pu découvrir une grande muraille « verte » Lacoste et profiter d’un terrain de tennis pour le moins unique.

« Portés depuis plus de 90 ans par les valeurs d’innovation, de créativité et de dépassement de soi héritées de René Lacoste lui-même, nous sommes extrêmement fiers de bousculer une fois de plus les codes avec cette rencontre hors du commun : la légende du tennis, Novak Djokovic, et la mythique Grande Muraille » précise Thierry Guibert, CEO de Lacoste, dans un communiqué. « Puissant symbole d’unité et de grandeur, celle-ci offre un cadre unique pour célébrer la fusion entre héritage et innovation, illustrant parfaitement l’essence même de notre vision chez Lacoste ».

L’occasion pour la marque de produire de belles images mettant en scène le joueur de tennis le plus titré de l’histoire en Grand Chelem et l’une des 7 merveilles du monde..

L’occasion pour Lacoste de « bousculer les codes » et de renforcer la vision de sa dernière campagne « Play Big », « invitant les fans du monde entier à relever tous les défis », lancée en avril 2024.

Djoko sur la muraille Chine, c’est vrai que ça fait des belles images.

