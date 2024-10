Premier League – Kieran Trippier avec une chaussure adidas et une chaussure Puma pour le match Newcastle – Manchester City

Le week-end dernier, le latéral anglais de Newcastle Kieran Trippier a joué avec une chaussure adidas et une chaussure Puma lors du match de Premier League face à Manchester City.

Ça n’aura pas échappé aux fans du championnat anglais et aux experts des crampons de football. Si le latéral des Magpies a débuté la rencontre avec des chaussures adidas, le joueur a changé de chaussure droite pendant le match pour chausser un modèle de chez Puma.

Une combinaison de deux marques de crampons rare dans le monde du football qui n’a pas manqué de faire réagir les fans du joueur sur son post Instagram.

Mais pourquoi avoir joué avec deux marques concurrentes ? Un problème de confort au pied droit et la possibilité sur le moment de ne chausser que cette chaussure Puma ? Selon le site Footy Headlines, Trippier n’est plus sous contrat avec adidas. L’international anglais a-t-il été au centre d’un énorme coup de publicité pour Puma?

Sur les réseaux sociaux, l’équipementier allemand s’est amusé de ce changement de chaussure en pleine rencontre.

When it’s time to get serious pic.twitter.com/AxboXVeCue

— PUMA Football (@pumafootball) September 29, 2024