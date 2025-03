Adidas devient le partenaire officiel de Liverpool FC

Adidas et Liverpool Football Club officialisent un partenariat pluriannuel. À partir de la saison 2025-2026, Adidas sera le partenaire officiel du LFC pour la troisième fois de leur histoire.



Le 1er août, nous retrouverons le Liverpool Football Club équipé par la marque allemande pour un partenariat d’une durée de 5 ans, à hauteur de plus de 60 millions d’euros par an. Nike, équipementier depuis 2020, va céder sa place à Adidas pour fournir les tenues de match et d’entraînement des équipes masculine et féminine, ainsi que les tenues des équipes de l’académie et celles du personnel de la fondation LFC.



Une stratégie de déjà vu de la part d’Adidas qui avait auparavant conclu deux partenariats avec le LFC à des périodes marquantes de l’histoire du club, entre 1985-1996 et en 2006-2012. Durant ces deux dernières périodes, le club avait remporté de nombreux trophées dont trois championnats d’Angleterre et onze coupes nationales, équipé des tenues iconiques. Billy Hogan, PDG du Liverpool Football Club, a déclaré : « Avec Adidas, nous avons obtenu des succès incroyables par le passé et créé certains des maillots les plus mémorables du LFC. ».



Adidas installe sa stratégie dominante



Adidas réitère sa stratégie, en annonçant son partenariat avec Liverpool FC à un moment fort pour le club, où ses deux équipes premières sont performantes, en particulier l’équipe masculine qui est considérée comme la meilleure équipe d’Angleterre avec une avance confortable en championnat qui lui permet d’envisager un futur titre.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de collaborations entre Adidas et de nombreux joueurs du club, tels que Mohammed Salah, Luis Diaz, Jenna Clark et encore tant d’autres.

Pour la saison 2025-2026, la marque allemande assure sa domination dans le championnat anglais en étant partenaire de sept équipes sur 20, dont Arsenal, Nottingham Forest et Manchester United.