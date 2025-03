Par l’intermédiaire du Club Tour Snipes, le PSG s’engage en faveur du développement du football en Île-de-France en offrant à des centaines de jeunes joueurs et joueuses une expérience inoubliable.

Ce programme incarne pleinement l’engagement du PSG en matière de formation et d’accompagnement de la jeunesse, aux côtés des clubs amateurs d’Île-de-France. L’objectif ? Transmettre des valeurs essentielles, telles que le respect, l’esprit d’équipe, la persévérance ou encore l’inclusion.

Le programme :

Du 14 au 25 avril, 10 clubs bénéficieront de sessions d’entraînement exclusives encadrées par les équipes techniques du PSG, permettant à environ 1 200 jeunes talents de profiter d’un accompagnement de haut niveau.

Dimanche 27 avril, la Coupe du Club Tour Snipes réunira 24 clubs au Campus du PSG, à Poissy. Près de 600 jeunes joueurs et joueuses s’affronteront dans une ambiance festive et conviviale, ponctuée d’activités ludiques et de moments de partage.

Enfin, tout au long de la saison, des clubs franciliens ont l’opportunité de fouler la pelouse du Parc des Princes, lors des mi-temps des matchs de Ligue 1, dans le cadre de défis.

La déclaration