Le PSG et Novotel inaugurent les Legendary Rooms

Le PSG et les hôtels Novotel présentent les « Novotel Legendary Rooms ». Ce concept inédit et immersif pour les fans et les voyageurs rend hommage aux joueurs emblématiques du club de la capitale dans des adresses phares de Novotel à travers le monde.

Cette collaboration s’appuie sur l’engagement de la marque hôtelière détenue par le groupe Accor de proposer des expériences mémorables et sur le lien fort qui unit le PSG et ses fans à l’international.

Concrètement, chaque chambre offrira un aménagement unique dessiné à l’image de joueurs iconiques du PSG (souvenirs, décorations, écrans interactifs…). Le design de chaque chambre sera tenu secret jusqu’à son inauguration où, destination après destination, les fans et les voyageurs seront invités à venir s’immerger dans l’univers de ces légendes du ballon rond.

Une expérience sur-mesure

Lors du check-in, le QR code figurant sur la clé des Legendary Rooms donnera accès à une page Internet dédiée qui accompagnera les voyageurs tout au long de leur séjour. Ils y trouveront des interviews exclusives de chaque Légende qui reviendra sur sa carrière, révèlera ses habitudes de voyage et les guidera pour découvrir les services de l’hôtel et leur destination.

Ils pourront également revivre les moments forts de leur passage au PSG, au travers d’images exclusives en coulisses compilées en collaboration avec le club. Par ailleurs, ces Légendes feront le lien entre leur parcours et celui des joueurs actuels afin de rendre l’expérience plus pertinente et dynamique pour les enfants.

La déclaration

« Cette collaboration est un moyen extraordinaire de relayer l’héritage du Paris Saint-Germain bien au-delà des stades et de nous rapprocher de nos fans du monde entier. En célébrant nos Légendes d’une manière aussi innovante et puissante, nous rendons hommage à leur carrière, tout en tissant des liens forts avec nos supporters. » (Nicola Ibbetson, Directrice des partenariats internationaux du Paris Saint-Germain)

