LA FFF et Uber Eats renouvellent leur partenariat jusqu’en 2028

La Fédération Française de Football (FFF) et Uber Eats, ça matche ! Les deux structures ont officialisé le renouvellement de leur partenariat majeur pour les trois prochaines saisons.

Dans les faits, les trois premières années de cette collaboration entre Uber Eats et la FFF ont permis d’accompagner toutes les Équipes de France de football. Ce partenariat présente également un fort volet RSE puisque 100 clubs de football amateurs de tout l’Hexagone ont parallèlement été mis en lumière par l’intermédiaire du programme « À nos couleurs ».

Uber Eats a d’ailleurs dévoilé, le 26 février dernier, l’identité des 50 clubs amateurs retenus pour participer à la deuxième édition de ce programme. Partenaire majeur des Équipes de France et du football amateur, le n° 1 de la livraison à domicile en France a en effet reçu plus de 5100 demandes, signe de l’intérêt des clubs pour ce projet (à parité masculines et féminines) représentant l’ensemble du territoire français.

Il est important de préciser que ce programme concerne l’un des principaux postes de dépenses des clubs chaque année, à savoir l’achat d’équipement. Il permet aussi une réflexion des clubs et de leurs licenciés autour de leur histoire et des valeurs prônées, aboutissant à la conception d’un maillot au design unique.

