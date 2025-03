Mastercard lance Girls4Football, un programme né de son partenariat avec la Fondation UEFA pour l’Enfance. Elle permet aux jeunes filles européennes d’envisager une carrière dans le football, tout en leur enseignant des compétences essentielles de la vie quotidienne.

Ce programme associe des séances de football avec des ateliers éducatifs. Le but est de proposer une approche complète du développement et préparer les filles avec des outils essentiels pour leur avenir, tels les principes de la gestion de l’argent et la confiance en soi.

Sponsor de l’UEFA Champions League depuis plus de 30 ans, Mastercard offre des opportunités aux participantes de Girls4Football. Par exemple, des « player mascottes » 100% féminines ont foulé le terrain à Paris, Munich, Milan, Madrid et Londres pour célébrer le lancement de ce programme. D’autres événements similaires vont d’ailleurs avoir lieu tout au long de la compétition.

Une belle expérience en France avec l’OL féminin

Dans les faits, Girls4Football œuvre actuellement dans cinq pays clés (France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne). Chacun possédant une organisation caritative partageant l’objectif du programme et bénéficiant directement de l’activité.

En France, Bibliothèques Sans Frontières a été choisie. Grâce à cette ONG, 20 jeunes filles ont pu vivre une journée inoubliable au sein des installations de l’Olympique Lyonnais Féminin, partenaire de Mastercard. Ces ateliers éducatifs comprenaient une intervention de Wendie Renard sur la manière de devenir une joueuse professionnelle, ainsi que des témoignages des kinés et du directeur commercial du club qui ont évoqué les opportunités de carrière existant en dehors des terrains.

La déclaration