adidas dévoile le nouveau maillot domicile du FC Bayern Munich pour la saison 2022-2023

Ce matin, adidas a lancé les hostilités des nouveaux maillots 2022-2023 en présentant la nouvelle tunique du Bayern Munich.

Pour ce nouveau maillot domicile, la marque aux trois bandes mise sur les couleurs classiques du club, le rouge et le blanc. Sur la face avant, les maillots sont ornés de rayures blanches horizontales. Le tout est relevé par un col et des extrémités de manche de couleur blanc. Un short et des chaussettes rouges complètent la tenue domicile des joueurs.

Ce nouveau maillot vendu au prix de 90€ sera porté par la première fois par les champions d’Allemagne le dimanche 8 mai pour le match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart.

T-Mobile et Qatar Airways sur les maillots

Concernant le sponsoring, T-Mobile est de nouveau le sponsor maillot principal du club. Sur la manche gauche, c’est le logo de Qatar Airways qui également visible dans le cadre d’un contrat qui a débuté en 2018. Précisons que pour la Ligue des Champions cette saison, le club allemand évoluait avec le logo Audi sur sa manche.

Pour T-Mobile, le sponsoring maillot du Bayern est un des plus anciens en Europe puisqu’il a débuté lors de la saison 2002-2003, soit bientôt 20 ans. Sur le maillot de la saison prochaine, le logo de l’opérateur de téléphonie est d’ailleurs bien visible grâce à un contour noir.

Sur le maillot des féminines, c’est le logo Allianz qui est sur la face avant.