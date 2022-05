Socios.com nouveau partenaire de la Major League Soccer (MLS) et de 26 équipes sur 28

Hier, Socios.com a annoncé la signature d’un accord avec la Major League Soccer (MLS). La plateforme de fan engagement et de fan token devient partenaire officiel du championnat.

Dans le détail, Socios.com a conclu des partenariats avec 26 clubs de MLS sur les 28 engagés pour cette saison 2022.

