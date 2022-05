F1 – Communication, merchandising… Comment les écuries et les sponsors surfent sur le Grand Prix de Miami 2022

A l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Miami qui se déroule ce dimanche, les écuries et les sponsors se mettent aux couleurs de la « Magic City ».

En attendant de savoir si cet évènement disputé au Hard Rock Stadium sera une réussite sur le plan de la Fan Experience (article ici), le Miami GP offre une excellente plateforme de communication et de business aux principaux intéressés. Découvrez ci-dessous quelques unes des principales activations !

Les écuries et les sponsors passent en mode Miami

Avec ce Grand Prix de F1 à Miami, les écuries mais également les sponsors se mettent au diapason avec une communication et du merchandising spécifique. Qui remportera la bataille de la communication dans les jours à venir en marquant les esprits ?

Kappa et Alpine en mode « Miami Vice »

La marque Kappa, équipementier de l’écurie Alpine F1, sort une collection capsule comprenant notamment un maillot de basket sans manche (70€).

De son côté, New Era a également conçu une casquette et un bob rose/violet (43€).

Une Alpine A110 aux couleurs de Miami

Pour le constructeur Alpine, ce Grand Prix de Miami est également l’occasion de dévoiler un pack exclusif « South Beach Colorway » pour l’Alpine A110 avec des teintes Bleu Azur et Rose Bruyère. Un pack de personnalisation développé spécialement pour l’occasion qui inclut des éléments extérieurs et intérieurs.

Inspirée par les néons d’Ocean Drive, les bâtiments art déco qui surplombent Miami, les couchers de soleil colorés et la scène musicale vibrante de la ville, l’A110 South Beach Colorway sera disponible dans deux livrées, bleue ou rose.

Mis en valeur par des jantes blanches Sérac de 18 pouces, ce pack exclusif distinguera ce thème unique, se retrouvant jusqu’au sein de l’habitacle du véhicule : les tapis de sol “South Beach” seront brodés aux couleurs des livrées et les drapeaux bleu et rose orneront autant l’extérieur que l’intérieur de l’A110. Des surpiqûres gris clair viendront finir d’habiller les sièges et le cuir de la console centrale.

La marque de montres IWC Schaffhausen réunit Lewis Hamilton et Tom Brady

Les deux GOAT de la Formule 1 et de la NFL ont participé à un évènement golf organisé par IWC. L’occasion de réaliser quelques belles images.

Crypto.com organise une chasse au trésor…

Sponsor-titre de la course, Crypto.com a organisé une chasse au trésor à Miami offrant des tickets pour la course.

Win a pair of https://t.co/vCNztATkNg #MiamiGP tickets in our Miami Scavenger Hunt 🔎 🗺 Find the secret location

🤳 Take a selfie at the location

#️⃣ Share the selfie, #MiamiGPHunt First come, first served. 👀 First clue dropping tomorrow 👀 @F1Miami pic.twitter.com/0gtfARyQvn — Crypto.com (@cryptocom) May 3, 2022

… et va concevoir des NFTs avec la vitesse et le son des monoplaces

En parallèle, Crypto.com va créer une collection de NFTs qui seront générés en temps réel par la vitesse, le son et autres datas issues de la course (Infos ici)

Red Bull, le king du brand content

A Miami, Red bull profite évidemment de l’évènement à Miami pour mettre le paquet concernant la production de contenu. Depuis ses débuts, la marque de boisson énergisante a construit son image grâce à du brand content ultra qualitatif. Pour ce Grand Prix de Miami, Red Bull ne déroge pas à la règle et met en scène Max Verstappen et Sergio Perez.

Sur la route de Miami, Red Bull a publié une vidéo de sa monoplace dans les rues de New York.

Max Verstappen a lui eu l’honneur avec Yuki Tsunoda, pilote de AlphaTauri, de piloter un drôle d’engin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Le pilote mexicain invite également les fans à créer leur cocktail.

Makin’ a Miami-inspired Red Bull Twist with @SChecoPerez 🙌 Create your own for the chance to win some awesome #MiamiGP prizes 🇺🇸👇 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2022

Les deux pilotes ont également pu se rendre à un match de baseball (MLB) des Miami Marlins et d’effectuer le traditionnel « first pitch ».

Let ‘em hit it! ⚾️ Throwing the first pitch at the Miami @Marlins 👊 pic.twitter.com/Fh2e3XVGfU — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 4, 2022

Une expérience qu’a pu vivre également le pilote Ferrari Charles Leclerc.

Williams Racing ouvre un pop up store

L’écurie Williams a pris ses quartiers sur Miami Beach au 846 Lincoln Road pour ouvrir une boutique éphémère. L’occasion de partir à la rencontres des locaux en leur proposant de nombreuses animations et autres produits dérivés.

There’s plenty going on in Miami! 🤩 Check out this @illsurge artwork at our pop-up store on Miami Beach! 😎🎨 pic.twitter.com/r79FhNMNSu — Williams Racing (@WilliamsRacing) May 4, 2022

L’écurie a lancé une gamme de produits dérivés avec une collection « Miami » plutôt sympa comprenant notamment un maillot de basket conçu par Umbro ou encore une tenue de plage colorée (chemisette, short, serviette, bob,…)

La communication des écuries et de la F1 en mode Miami Vice

Un défilé de célébrités attendu

A Miami, le Grand Prix de F1 attirera dimanche de nombreuses célébrités qui seront invitées par l’organisation, les écuries et les sponsors. En attendant, Pierre Gasly a pris la pose avec Michael Jordan.

Un Opening party sponsorisé par Heineken

Mercredi, une soirée d’ouverture était organisée au Hard Rock Stadium en présence des pilotes de F1 et le DJ et producteur Kygo.

Oh what a night for an Opening Party! 🥳 Thank you to each and every one of you for welcoming our drivers to South Florida! 🌴 Now it’s @KygoMusic time! 🎧 @Heineken pic.twitter.com/w116OsSJPD — F1 Miami Grand Prix (@f1miami) May 5, 2022