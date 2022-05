adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2022-2023

En ce début de semaine, le Real Madrid a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023 conçu par adidas.

Pour ce maillot blanc aux détails violets célébrant les 120 ans du club, la marque aux trois bandes a souhaité souligner l’héritage, l’histoire et la GRANDEZA du club avec un style rétro et un col façon polo.

Pour accompagner la promotion de ce nouveau maillot, adidas et le Real Madrid mettent en scène des joueurs et joueuses actuels (Benzema, Alaba,…) aux côtés de 3 anciens, Raul, Casillas et Roberto Carlos.

Sur la face avant du maillot, Emirates est une nouvelle fois le sponsor principal du Real Madrid, comme depuis la saison 2013-2014.