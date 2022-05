Sport Business – Les détails d’une saison 2021-2022 historique à 700 millions d’euros de revenus pour le Paris Saint-Germain (grâce à l’effet Lionel Messi)

Ce lundi, le journal L’Equipe consacre une page entière à la saison 2021-2022 du Paris Saint-Germain côté business. Une saison qui s’annonce historique avec des revenus records.

700 millions d’euros. C’est le chiffre d’affaires (hors indemnités de mutation) que le PSG pourrait approcher pour cette saison 2021-2022 dont l’exercice comptable se clôture fin juin.

Le quotidien sportif rappelle qu’un total de 11 nouveaux sponsors ont signé avec le club de la capitale cette saison. Des contrats qui ont bien évidemment profité d’un effet Lionel Messi pour ceux qui n’étaient pas encore signés avant l’arrivée de l’argentin l’été dernier.

Entre les partenaires aux droits mondiaux et régionaux, on peut citer les arrivées de GOAT, Dior, Crypto.com, Autohero, Geekvape, Infinity Sports Water, Smart Good Things, Big Cola, Volt, PlayBetR ou encore Gorillas.

En ajoutant Lionel Messi à Kylian Mbappé et Neymar JR, le PSG s’est doté d’un nouvel asset puissant qui attire l’attention.

PSG : Hausse du sponsoring, merchandising et matchday

Dans le détail, les revenus sponsoring, merchandising et jour de match (ticketing principalement) sont en hausse par rapport au dernier exercice avant la crise sanitaire, à savoir 2018-2019.

Pour L’Equipe, les revenus sponsoring et commerciaux du PSG vont s’approcher des 310 millions d’euros. « L’arrivée de Messi a joué un rôle d’accélérateur pour plusieurs négociations en cours et permis d’accroître un peu plus notre valeur de marque, dont nous observions déjà, depuis plusieurs années, l’attractivité avec la signature de All (Accor) et le renouvellement à long terme de Nike. Le club va certainement battre son record historique de revenus sponsoring » explique Marc Armstrong, directeur des partenariats du PSG, à L’Equipe.

Côté merchandising, le club pourrait générer des revenus à hauteur de 60 millions d’euros. Cette saison encore, le PSG a dépasser la barre d’un million de maillots vendus, dont 60% floqués au nom de Lionel Messi précise le quotidien. Grâce à son positionnement lifestyle, le PSG a considérablement diversifié son offre de merchandising. « Les ventes de maillot représentent moins de la moitié de ses revenus merchandising » ajoute Arnaud Hermant, journaliste L’Equipe.

Côté revenus « matchday », l’article de L’Equipe précise que le PSG n’a jamais gagné autant d’argent dans ce domaine. Au Parc des Princes (ticketing grand public, abonnés, hospitalités, food,…) les revenus jours de match devraient ainsi atteindre les 132 millions d’euros.

Grâce à son travail marketing et commercial, le club de la capitale parvient à générer des sommes parmi les plus élevées dans le football. Des revenus qui lui permettent de figurer depuis plusieurs années dans le classement des clubs qui génèrent le plus malgré des revenus en droits TV « limités » par rapport aux clubs de Premier League notamment.

