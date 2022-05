Mastercard dévoile sa nouvelle publicité avec un Lionel Messi actuel et l’enfant qu’il était en l’an 2000 (« What’s Priceless to you »)

A quelques semaines de la finale de la Ligue des Champions 2022 dont elle est sponsor, la société Mastercard dévoile sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène son ambassadeur Lionel Messi.

Autour de sa célèbre signature « Priceless », Mastercard a réalisé une vidéo qui met en scène le Lionel Messi d’aujourd’hui aux côtés de l’enfant qu’il était en l’an 2000 lorsqu’il a quitté l’Argentine pour rejoindre l’Espagne et poursuivre, à 13 ans, son rêve de jouer au football.

« Il n’a jamais été aussi important de s’accrocher et de redéfinir les priorités de sa vie pour se concentrer sur les choses qui comptent le plus » – Lionel Messi

« Mon rêve a toujours été, depuis tout petit, de devenir un joueur de football professionnel. Je n’aurais jamais imaginé que je finirais par venir à Barcelone à l’âge de 13 ans. Mais la vérité, c’est que lorsque je suis venu, j’étais jeune, donc ce n’était pas facile. J’ai dû tout laisser derrière moi. J’ai dû quitter ma vie en Argentine, mes amis, ma famille. J’ai dû surmonter mes doutes et mes peurs pour arriver là où je suis aujourd’hui et, honnêtement, j’ai fait bien plus que ce que j’aurais pu imaginer lorsque j’étais enfant. C’est ma passion et mon amour du sport qui m’ont permis de continuer » explique Lionel Messi. « C’est un message classique, et je pense que nous avons tous besoin de l’entendre et de nous le rappeler : même si la vie change, et le monde qui nous entoure aussi, nous devons nous accrocher à nos passions et aux choses qui comptent le plus pour nous. Ce sont ces passions qui peuvent vous propulser et vous faire traverser n’importe quelle épreuve. Nous avons tous traversé de nombreuses épreuves ces dernières années, et il n’a jamais été aussi important de s’accrocher et de redéfinir les priorités de sa vie pour se concentrer sur les choses qui comptent le plus. J’espère que beaucoup pourront voir le petit enfant qui est en eux, et que cela les incitera à poursuivre leurs rêves, eux aussi. »

« J’aurais aimé avoir l’occasion de parler à mon jeune moi pour lui donner confiance »

Grâce la technologie, le spot publicitaire de Mastercard réussi à reproduire un jeune Lionel Messi âgé de 13 ans plutôt ressemblant. « Quand j’ai montré le film à ma famille et à mes amis, ils n’arrivaient pas à croire à la ressemblance ! J’ai eu la chair de poule de me voir interagir avec mon moi jeune. C’est toujours un plaisir d’interagir avec des enfants. Et c’est remarquable de voir comment nous avons utilisé la technologie pour refléter mon jeune moi. J’aurais aimé avoir l’occasion de parler à mon jeune moi pour lui donner confiance, lui faire savoir que son travail et ses sacrifices porteront leurs fruits, et lui dire qu’il joue toujours au sport qu’il aime » ajoute Leo Messi.