Puma dévoile le nouveau maillot domicile du Stade Rennais pour la saison 2022-2023

Aujourd’hui, le Stade Rennais FC a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2022-2023. Un maillot conçu par Puma, équipementier du club depuis 16 ans.

Pour ce nouveau kit, la marque allemande et le club breton mettent à l’honneur les couleurs historiques du club (rouge et noir) tout en réinterprétant la bande noire visible sur la face avant.

« L’intégration des Hermines sur le maillot donne du relief à la nouvelle tenue et vient célébrer l’attachement du club à sa région. Deux saisons après avoir révélé un maillot rendant hommage à Isidore Odorico, ancien joueur du club et mosaïste reconnu, PUMA souhaite encore une fois associer le Stade Rennais F.C. et la culture qui l’entoure » explique le communiqué de l’équipementier.

Comme depuis de nombreuses années (2004 en pocket puis 2006 en gros), c’est Samsic qui sera le sponsor maillot principal du Stade Rennais FC.