Sponsoring – Bitpanda mise sur Antoine Dupont

Après le tennisman Stan Wawrinka ou encore le Bayern Munich, la plateforme de trading Bitpanda accueille Antoine Dupont comme nouvel ambassadeur.

« La confiance est un vecteur essentiel de la performance. Il est hyper important pour moi de savoir que je peux compter sur les personnes autour de moi et cela marche aussi pour tous mes partenaires. Donc d’avoir une plateforme comme Bitpanda qui permet aux gens d’investir en confiance, c’est rassurant. » explique Antoine Dupont, dans un communiqué.

« Antoine Dupont, figure emblématique du rugby français, est l’un des plus grands athlètes de sa génération. Il est bien connu en France et à l’international, où il excelle sur le terrain et inspire de nombreux fans. Antoine comprend et soutient les cryptomonnaies, ainsi que les innovations visant à développer ce marché » ajoute Eric Demuth, cofondateur et PDG de Bitpanda. « Antoine Dupont, Stanislas Wawrinka… sont autant de personnalités qui contribuent à l’adoption des cryptos par le grand public. Nous sommes convaincus qu’Antoine sera un atout majeur pour renforcer notre leadership alors que nous continuons notre croissance en Europe »

