Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Nike s’offre le Centre Pompidou pour rayonner au coeur de la ville

A l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024, Nike s’offre le Centre Pompidou comme panneau publicitaire géant.

Sur la façade du monument situé au coeur de Paris, la marque au swoosh devrait mettre en avant différentes communication tout au long de l’olympiade.

A l’intérieur, Nike tiendra une exposition « Art of Victory » qui ouvrira ses portes le 24 juillet. Quelques mois après avoir présenté quelques pièces pour les JO au Palais Brongniart, Nike célèbrera notamment l’innovation et sa légendaire Air Max.

La Air Max inspirée de l’architecture du monument

Pour rappel, la célèbre paire de basket entretient un lien particulier avec le Centre Pompidou inauguré en 1977. Lancée en 1987, la Air Max 1 doit son design à l’architecture de ce monument très décrié à l’époque. La première Air Max a été dessinée par Tinker Hatfield et s’inspire de la structure majoritairement transparente (la bulle du coussin d’air)

« Je pense que le message de ce partenariat, pour moi, est d’aller de l’avant et d’être audacieux quand on a une bonne idée » précise Tinker Hatfield, dans un communiqué. « Allez de l’avant et prenez un risque. Soyez au moins un peu dérangeant pour que les gens remarquent ce que vous faites. Je pense que c’est vrai pour le bâtiment comme pour la Air Max 1. La technologie est importante, mais c’est l’acte d’audace qui a attiré l’attention de tout le monde ».

En parallèle, Nike annonce l’installation d’un skatepark sculptural (Cycloid Piazza) conçu par l’artiste français Raphael Zarka avec la collaboration de l’architecte Jean-Benoît Vétillard. L’exposition » Art of Victory » sera ouverte jusqu’au 11 août.