Paris 2024 – Qui sont les sponsors de Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon, Porte-drapeaux de l’Equipe de France Olympique

Hier, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a dévoilé l’identité des porte-drapeaux olympiques pour Paris 2024.

Elus par l’ensemble des athlètes qui composent la délégation française, Florent Manaudou et Mélina Robert-Michon auront « l’honneur et la responsabilité de guider les athlètes français lors de cet événement historique ». Pour rappel, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 se déroulera sur la Seine.

En étant porte-drapeau de l’Equipe de France à domicile, ces deux athlètes vont évidemment bénéficier d’une large mise en avant dans les médias, de quoi développer un peu plus leur notoriété auprès du grand public et ravir les partenaires qui ont misé sur ces deux athlètes. « Je pense que 90 ou 95% de mes revenus sont issus de mes sponsors » nous expliquait il y a quelques semaines Florent Manaudou en interview. « Un nageur qui est par exemple finaliste olympique, donc qui n’est pas médaillé, mais qui est quand même dans le top 8 mondial gagne, par son club, entre 2 000 et 3 000€ par mois. »

Pour cette olympiade, Florent Manaudou (natation) compte parmi ses sponsors des marques comme Puma, EDF, PWC, Arena, EA FIT, Mercedes, Urgo ou encore les montres Sector.

De son côté, Mélina Robert-Michon (lancer de disque) peut compter sur le soutien de Boiron, Nike, Loxam, Maif, D&C Consultants, Arc en Ciel, CV Finance et le Département de l’Isère.

Pour les Jeux Paralympiques, les porte-drapeaux de l’Equipe de France Olympique sont Nantenin Keita (Para athlétisme) et Alexis Hanquinquant (Para triathlon).

Les porte-drapeaux seront présentés officiellement à 20h30 ce soir dans une émission spéciale sur le JT de France 2. Seront-ils en tenue Berluti, l’habilleur officiel pour la Cérémonie d’ouverture prévue vendredi 26 juillet sur la Seine ?

