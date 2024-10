Merchandising – Montpellier Handball (MHB) lance un jean en co-branding avec l’Atelier Tuffery

Le club de handball de Montpellier s’est associé à l’Atelier Tuffery pour créer un « jean exclusif » vendu 170€.

On aurait plutôt imaginé du merchandising sportswear mais le MHB a décidé de nous surprendre. Le club s’est associé avec Atelier Truffery, entreprise originaire d’Occitanie, spécialisée dans le jean, et annonce la sortie d’un jean griffé « Atelier Tuffery x MHB ».

« La collaboration entre le Montpellier Handball et Atelier Tuffery repose sur bien plus qu’une simple alliance de marques : c’est avant tout une union de valeurs. » explique Julien Deljarry, le prédisent du MHB. « Elle découle de la volonté affirmée du MHB de valoriser son territoire et de mettre en avant la performance locale, tout en visant une reconnaissance internationale. Ce partenariat reflète l’engagement du club à encourager la consommation locale. »

C’est le jean « Alphonse », modèle historique de la marque, qui a été revisité et édité en 800 exemplaires. Le reste sera produit sur commande pour limiter l’impact environnemental.

Vendu 170€, le jean est destinés aux « joueurs, staff, academy, associations, supporters, familles, partenaires, mais aussi toutes les personnes intéressées par la mode… » précise Julien Tuffery, PDG Atelier Truffery.

C’est Rémi Desbonnet, formé au MHB et gardien de l’équipe de France de handball, qui a été choisi pour être l’égérie de cette collaboration. À noter que 10 % des bénéfices des ventes de cette collection seront reversés au Fonds de dotation du MHB et 1% au Mende Gévaudan Club Handball.

