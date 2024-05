Sports Management School s’associe au PSG Handball

Il y a quelques jours et en cette fin de saison 2023-2024, le Paris Saint-Germain Handball et l’école Sports Management School ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat.

Pour les 3 prochaines années, les étudiants de SMS auront un accès privilégié aux opportunités de stages et emplois du club qui joue ce vendredi à l’Accor Arena pour la dernière journée de LiquiMoly Starligue face à Aix. Un match qui sera également le dernier en club d’un certain Nikola Karabatic.

En parallèle, la Sports Management School met à disposition du PSG Handball ses formations dédiées aux sportifs de haut niveau (Bachelor et MBA).

« Le partenariat entre le Paris Saint-Germain Handball et la SMS Business School de Paris incarne l’esprit d’excellence que nous recherchons à tous les niveaux. D’un point de vue académique ou sportif, nous partageons la même ambition de repousser les limites et d’atteindre de nouveaux sommets » commente Thierry Omeyer, Manager Général de la section handball du Paris Saint-Germain, dans un communiqué. « Ensemble, nous cultivons un environnement où le dépassement de soi et la quête de savoir sont valorisés, offrant ainsi aux étudiants et athlètes les outils nécessaires pour exceller sur tous les terrains de la vie. »

« Je suis convaincu que cette collaboration du monde académique avec la Sports Management School et du sport professionnel avec le Paris Saint-Germain Handball ouvrira de nouvelles voies, pour former la prochaine génération de managers dans le domaine du sport, prêts à relever les défis et à saisir les opportunités des futurs grands événements sportifs nationaux et internationaux. Je suis impatient de voir les fruits de ce partenariat dans les années à venir. » ajoute David Mignot, Directeur académique de la Sports Management School.