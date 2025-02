Alltricks, partenaire e-commerce officiel d’IRONMAN en Europe

Le spécialiste de la vente de produits et services vélo, running et outdoor, Alltricks, devient la plateforme e-commerce officielle d’IRONMAN en Europe.

Résultat, l’intégralité des produits sous licence IRONMAN sera prochainement disponible sur le site Alltricks et, dès le printemps, dans leurs 11 magasins en France. Les triathlètes pourront ainsi retrouver les marques partenaires telles que Roka, Zoot, Wahoo, Maurten, Compressport, HOKA… ainsi qu’une large gamme d’accessoires et d’équipements pensés pour optimiser performance et confort.

Dans les faits, les triathlètes bénéficieront d’une prestation incluant une livraison en 24 heures sur plus de 100 000 produits, le Click & Collect, les services d’étude posturale et de foulée, ainsi qu’un atelier avec des techniciens experts et passionnés.

La déclaration

« Ce partenariat marque un tournant pour Alltricks et IRONMAN. Ensemble, nous avons pour ambition d’offrir une expérience inédite aux triathlètes et renforcer notre présence sur le marché du sport. Alltricks renforce son positionnement en tant que destination incontournable pour la communauté triathlon, reconnue pour offrir une expérience d’achat exceptionnelle. » (Nicolas Burger, Directeur Général d’Alltricks)

Bon à savoir

Trois ambassadeurs Alltricks participeront aux épreuves des Championnats du monde IRONMAN 2025 :

Epreuve féminine (14/09/2025) : Marjolaine Pierré (championne du monde du triathlon longue distance en 2023 et 4ème aux Championnats du monde IRONMAN en 2024) et Julie Iemonno (détentrice du record français sur distance IRONMAN) prendront le départ à Hawaï (Kona).

Epreuve masculine (11/10/2025) : Léon Chevallier (première place à l’IRONMAN Afrique du Sud en 2023) prendra le départ à Nice.

