Cyclisme – Victor Lafay lance sa chaîne YouTube

Arrivé il y a 1 an dans l’équipe Décathlon-AG2R, le coureur de 29 ans aux déjà +30k abonnés sur Instagram annonce dans une courte vidéo se lancer YouTube. La promesse ? Plonger dans le quotidien d’un coureur cycliste professionnel.

Jules Marie, Gaël Monfils, Mathieu Blanchard, ou encore Arnaud De Lie arrivé récemment sur YouTube… Les sportifs de haut niveau sont de plus en plus nombreux à partager du contenu exclusif sur la plateforme. Entre les vlogs entraînements, les coulisses d’événements, les formats plus lifestyle, les Q&A et les interviews, il y a de quoi ravir les fans, pour qui la vidéo crée un sentiment de proximité avec l’athlète.

Si une telle exposition peut en freiner plus d’un, ceux qui s’y sont essayés y voient de réels bénéfices. Encore faut-il être à l’aise avec l’exercice, ce n’est pas donné à tout le monde de se mettre en scène face caméra.

En quoi YouTube est bénéfique aux athlètes ?

Quand la structuration financière du sport de haut niveau repose en grande partie sur l’argent des sponsors, l’athlète qui joue le jeu des plateformes est plus “bankable” auprès des marques. Certes, le retour sur investissement d’une chaîne YouTube pour un athlète est difficilement quantifiable, mais le sujet n’est pas là. Il s’agit plus de développer sa visibilité et créer de l’engagement auprès des fans pour valoriser sa marque personnelle, que de générer des retombées immédiates pour ses partenaires. Pour un sponsor, un sportif doté d’une communauté engagée, c’est du pain béni.

Victor Lafay, justement, est l’un de ces cyclistes bankable grâce à son style de course atypique et aux coups d’éclats dont il a le secret. Rappelez-vous le final de la première étape sur le Tour de France 2023, lui seul avait été capable de suivre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard en montée au moment des premières hostilités. Dès le lendemain, il avait de nouveau sorti le grand jeu en faisant le “coup du kilomètre” à San Sebastian. Après 1km devant le peloton, il s’était imposé de justesse malgré le retour tonitruant des meilleurs sprinteurs de la planète.

En quelques jours, le coureur aux 2 victoires sur un grand tour compte déjà 5k abonnés et 36k vues pour 2 vidéos. Pas étonnant, quand on sait l’imaginaire qu’il y a tour de la vie d’athlète de haut niveau dans le grand public.