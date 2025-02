Benjamin Roubiol et Tom Evans rejoignent la Team ASICS Trail

ASICS a dévoilé la composition de son Team ASICS Trail 2025. Au total, 54 traileurs originaires de 15 pays porteront les couleurs de la marque niponne cette année. Néanmoins, deux références de la discipline ressortent du lot : le Français Benjamin Roubiol, champion du monde de trail long en 2023 et le Britannique Tom Evans.

Depuis 2021, ASICS a fait évoluer son équipe trail, passant de 10 athlètes français à un pool de 54 internationaux en 2024, représentants 15 pays. Cette année, plusieurs beaux noms du trail rejoignent le Team, à l’image de Tom Evans, un des plus beaux palmarès de la discipline, et de Benjamin Roubiol, champion du monde de trail long en 2023.

« Je pratique depuis longtemps le trail. C’est une discipline qui me ressource et m’aide à me canaliser au contact de la nature. Je suis fier de rejoindre ASICS, une marque qui est à l’écoute de ma vision du sport et de mes valeurs. J’ai hâte de courir ! », se félicite ainsi Benjamin Roubiol.

Dans les faits, ASICS a renforcé ses actions dans l’univers du trail depuis 2018 afin de s’imposer comme l’un des leaders du marché, et notamment dans l’Hexagone. Sa stratégie passe par un Team Trail performant, présent sur tous les circuits, avec des ambitions de médailles. Pour cela, ASICS accompagne ses athlètes, développe sa gamme trail et promeut sa philosophie fondatrice : à savoir, un esprit sain dans un corps sain.

La composition du Team ASICS Trail 2025 :

Bon à savoir

2024 a souri aux athlètes ASICS. Le Team ASICS Trail, composé de 48 athlètes, était présent sur 198 événements à travers le monde, pour 114 podiums.

Parmi ces temps forts, l’ASICS SaintéLyon se démarque avec 5 victoires et 10 podiums.

A lire aussi : ASICS, nouveau partenaire-titre de la Pierra Menta Été