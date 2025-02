Adidas a dévoilé le nouveau ballon officiel de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’UEFA 2024/2025. Ce dernier rend hommage à Munich, la ville qui accueillera la finale le 31 mai prochain.

Son design incorpore les célèbres étoiles de la Ligue des champions dans un coloris blanc, séparées par des hexagones verts et cuivre, afin de célébrer le statut de « porte des Alpes bavaroises » de Munich. Ces couleurs sont aussi inspirées des toits et des bâtiments de la ville avec des motifs de diamants néogothiques en référence aux drapeaux de Munich et de la Bavière. Enfin, les panneaux verts et cuivre intègrent des symboles célébrant des éléments caractéristiques de la région, à savoir les Alpes, le Lion Palatin, l’edelweiss, la maison de type Waldlerhaus, le jardin anglais ou encore le houblon.

Adidas mise sur la green innovation

Sur un plan technique, le ballon intègre de nombreuses technologies de la marque aux trois bandes :

une surface innovante PRISMA avec un motif débossé favorisant la précision et les effets.

Un revêtement extérieur qui offre une accroche améliorée et un contrôle optimal, complété par une construction sans coutures thermocollée au service de la performance.

Une structure interne CTR-CORE innovante spécialement étudiée pour améliorer la précision et la stabilité du ballon, afin de répondre aux exigences d’un jeu nerveux et précis, avec une rétention de forme et d’air optimale.

Le cœur du ballon se compose d’une vessie zéro déchets contenant du caoutchouc naturel et renouvelable et une armature constituée de PES à double renfort conférant à la vessie sa résistance et sa forme.

En plus de faire appel à du polyester recyclé et de l’encre à base d’eau, le ballon contient plus de substances biologiques que les précédents ballons de matchs officiels de la Ligue des champions. Chaque couche inclut ainsi des fibres de maïs, de la canne à sucre, de la pulpe de bois et du caoutchouc, sans que cela ait d’incidence sur ses performances.

Bon à savoir

Le ballon fera son apparition dès aujourd’hui, à l’occasion des matchs aller des 1/16 de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

