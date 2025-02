Trail – Baptiste Chassagne signe chez On Running

On Running frappe un grand coup en recrutant dans sa team d’athlètes Baptiste Chassagne, 2ème de l’Utra Trail du Mont-Blanc (UTMB) l’été dernier en 20:22:45 et figure emblématique du trail français.

À 31 ans, l’athlète de Combloux né dans la Loire quitte Nike pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle. Si sa deuxième place sur la plus prestigieuse course de trail du circuit à Chamonix l’a inscrit définitivement parmi l’élite mondiale, Baptiste Chassagne avait déjà démontré son potentiel à de nombreuses reprises. 3ème sur le 66km au Weekend Trails du Tour de la Grande Casse en 2020 ; 4ème sur les 100 miles de la Transgrancanaria 2022 ; deux 3ème places consécutives à la SaintéLyon, sa course de coeur, en 2022 et 2023 ; champion de France de trail long 2023 ; ou encore un top 10 à l’UTMB de la même année pour sa première participation sur le format 100M.

Baptiste Chassagne, une personnalité atypique

Découvrir Baptiste Chassagne, c’est dépasser sa simple casquette de traileur. C’est un athlète qui détonne, doté d’une âme profonde dans laquelle il puise des ressources insoupçonnées. Il trouve son ancrage dans ses racines et se connecte aux autres à travers les mots. Connu pour ses talents de narration, Baptiste a le pouvoir de transmettre de l’émotion rien qu’avec sa plume.

En tant qu’entrepreneur, il a fondé son agence de communication et de Brand Content, 40 BPM, pour accompagner les marques à raconter leur histoire avec authenticité. Un ADN commun avec On Running, la jeune marque Suisse dirigée avec un fort esprit entrepreneurial, et résolument tournée vers l’innovation. Baptiste le confirme lui-même : « Je suis animé par un esprit entrepreneurial, et rejoindre un projet qui monte, avec une forte dynamique de développement, a été un facteur clé. »

On Running et sa stratégie gagnante

Fondée en 2010 dans les Alpes, la marque a séduit très rapidement les amateurs de course à pied et d’outdoor grâce à des designs élégants et des produits très innovants, au points de s’imposer parmi les plus grands équipementiers. Avec cette annonce, elle continue sa stratégie de croissance agressive en signant des athlètes toujours plus côtés. Le nouveau venu rejoint une team déjà composée de grands noms du trail français, à l’image d’Arthur Joyeux Bouillon, d’Antoine Charvolin, de Manon Delespierre, de Simon Gosselin ou encore de Grégoire Curmer.

« Le lien de Baptiste avec les montagnes et avec ceux qui courent avec un objectif s’aligne parfaitement avec la philosophie d’On. La marque célèbre le pouvoir de la connexion humaine à travers le mouvement, la performance et l’innovation, et Baptiste illustre certainement cet esprit. Nous sommes ravis de contribuer à la poursuite de l’excellence de Baptiste et de l’aider à atteindre le sommet de nouveaux podiums dans tous les domaines. » David Kilgore, responsable des athlètes de trail chez On.

Rejoindre On est un choix sûrement bien réfléchi pour celui qui attache beaucoup d’importance aux valeurs, à l’entourage et au sens de l’histoire qu’il veut raconter. « Je suis heureux et fier de rejoindre l’équipe On. Je cours pour vivre des émotions et les partager avec une équipe, un groupe qui croit en moi et qui va me permettre de les amplifier, de me dépasser » ajoute l’athlète.

Dans le livre de sa vie, l’humain est au centre. Ce n’est pas pour rien si, en 2023, il a pris sa licence au Jogging Club de Véranne dans le Pilat, là où vit toujours sa famille. Tâche à Baptiste d’écrire ce nouveau chapitre comme il a toujours su le faire…