Ligue 1 McDonald’s : Snapchat entre dans la danse

La Ligue 1 McDonald’s s’associe à Snapchat pour offrir aux fans de football des contenus exclusifs directement depuis l’application.

Avec ce partenariat stratégique, la Ligue 1 McDonald’s a pour objectif de renforcer sa présence numérique et d’attirer notamment un public jeune et engagé. Avec ses 21 millions d’utilisateurs actifs mensuels en France, Snapchat devient ainsi un terrain de jeu idéal pour interagir avec les passionnés de football et leur proposer des contenus et des expériences immersives tout au long de la saison.

Dans les faits, les fans pourront accéder à une large gamme de contenus incluant des moments forts de matchs, des interviews, des résumés dynamiques et beaucoup plus… Car des Spotlights spécifiques permettront parallèlement aux utilisateurs de découvrir des vidéos spéciales et de s’immerger dans les coulisses de la compétition.

La déclaration

« Ce partenariat avec Snapchat représente une étape majeure dans notre stratégie de digitalisation et d’élargissement de nos audiences. Les temps forts et les coulisses de la Ligue 1 McDonald’s seront déclinés sous tous les formats sur Snapchat. Sachant que nous bénéficierons également de la puissance créative de la plateforme pour raconter la compétition différemment. » (Christophe Charmoille, directeur des contenus digitaux chez LFP Media)

Bon à savoir

La Ligue 1 McDonald’s brille sur la Toile et compte désormais plus de 50 millions de followers sur ses différents réseaux sociaux.

Elle se place derrière la Premier League et la Liga, mais devant la Bundesliga et la Serie A.

Elle comptait déjà 40 millions de followers en avril dernier.

A lire aussi : Panini lance son 50ème album dédié à la Ligue 1 McDonald’s