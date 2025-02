L’ex-patron de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, revient sous le feu des projecteurs à l’occasion de l’émission de M6, « Qui veut être mon associé ? ». L’entrepreneur rhodanien soutiendra la start-up lyonnaise, Naali, dans laquelle il a investi en 2023 via Holnest, sa « family office ».

Depuis son lancement en 2020 sur M6, « Qui veut être mon associé ? » fait figure de véritable rampe de lancement pour les entrepreneurs français. En tout logique, plusieurs projets ont déjà capitalisé sur cette exposition médiatique pour séduire des business angels, indispensables pour grandir dans l’Hexagone et à l’international.

Représentée par Nadir Tayach et Aberhaman Nour Ebad, l’entreprise de safranothérapie, Naali, tentera donc de suivre ce glorieux chemin en attirant l’attention du jury de l’émission. Et qui de mieux que Jean-Michel Aulas comme mentor pour permettre à une jeune pépite lyonnaise de réussir cette délicate mission ?

Jean-Michel Aulas, vu sous l’angle de l’entrepreneur

Président visionnaire de l’OL – dont il demeure encore l’actionnaire minoritaire et le président d’honneur – mais aussi Président de la Ligue féminine de football professionnel et Vice-président de la Fédération française de football, le natif de l’Arbresle (69) présentera ainsi aux spectateurs et aux fans des gones une autre facette de son incroyable CV. A savoir celle de l’entrepreneur de génie, connu notamment pour ses succès à la tête de Cegid.

« Je peux vous les donner tout de suite ? »

En affaires, pas question de se faire de cadeaux ! #QVEMA, tous les mercredis à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/6Lm1mb20QL — M6 (@M6) February 9, 2025