[Alternance] Chef de Projets Marketing F/H chez Mizuno

Mizuno est un équipementier sportif japonais.

Présent dans de nombreux sports tel que le running, judo, football, rugby, volleyball et handball, Mizuno s’est imposé dans chaque catégorie comme étant une marque technique proposant des produits hautement performants et qualitatifs.

Descriptif du poste :

Sous la responsabilité du Directeur Marketing et en lien direct avec les Responsables de Projets Marketing, le/la CPM sera le renfort opérationnel du service marketing.

Il/elle aura donc pour mission d’aider le service marketing dans la mise en place de la stratégie, dans le but d’améliorer la visibilité de la marque.

A l’image de la marque multi-sports, le/la CPM se verra confier des missions transverses avec une priorité sur le digital et le trade :

• Digital :

– Support dans l’animation des réseaux sociaux

– Aide à la création de contenus originaux (stories, posts…)

– Veille des tendances, des influenceurs et de la concurrence

– Mise en place et gestion de nouveaux partenariats avec des influenceurs

– Force de proposition sur des activations digitales

•Trade :

– Traduction des fiches techniques

– Création de matrices produit pour les clients

– Elaboration du Book Technique

– Aide à la bonne mise en place du showroom de marque (bi annuel)

– Suivi global des actions trade (relations fournisseurs, vitrophanie, campagne d’affichage en magasin, outils de visibilité, challenge vendeurs etc… )

– Elaboration de présentations PPT (interne et externe)

– Création, modification d’affiches trade

• Sponsoring :

– Aide au suivi des contrats athlètes

– Elaboration et suivi des dotations athlètes

• Communication :

– Support dans l’élaboration de la newsletter interne

– Potentielle aide sur la traduction pour le site Mizuno.com

– Création de visuels, d’affiches et de plaquettes pour nos clients et pour la force commerciale

• Event :

– Aide et support sur les événements organisés par le bureau (Marathon de Paris, Paris Fashion Week, lancements produits, séminaires etc…)

Profil recherché

De formation Bac+4/Bac+5 type Ecole de commerce, Université ou équivalent avec spécialisation Marketing et Communication, vous recherchez un contrat en apprentissage

Vous possédez idéalement une première expérience au sein d’un service marketing

Vous êtes sportif ou avez une appétence pour le sport

Vous aimez le travail en équipe

Compétences

Vous avez un bon niveau d’anglais (oral et écrit)

Vous maîtrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

De bonnes bases sur Photoshop ou InDesign

Vous maîtrisez les réseaux sociaux

Une notion en montage vidéo serait un plus

Permis B obligatoire

Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV + Lettre de motivation) à l’adresse jobs.fr@eu.mizuno.com avec la référence CPM