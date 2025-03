AresMMA recherche un CFO

Lancé en janvier 2024 par Trail, un fonds de private equity européen gérant près d’un milliard d’euros d’actifs, SLAM investit dans les industries du Sport, du Luxe, de l’Art et de la Musique.

Formé par SLAM en 2024, AresMMA propose 5 activités MMA complémentaires :

– MMA Factory : la 1ère salle de MMA en France ;

– Ares Fighting Championship : la 1ère Ligue de MMA organisant des événements diffusés en direct sur Canal+ et UFC Fight Pass ;

– Management Factory et BTT : agences de gestion des athlètes ;

– Ares Production : coproduction de contenu audiovisuel ;

– Ares Academy : école de formation professionnelle.

Description du poste

▪ En tant que CFO, le candidat sera responsable de la gestion financière globale de l’organisation et jouera un rôle clé dans la stratégie de développement et de croissance d’AresMMA.

▪ Principales missions :

– Élaboration et pilotage de la stratégie financière, incluant la planification budgétaire et la gestion des flux de trésorerie.

– Supervision des reportings financiers et optimisation de la structure de coûts.

– Mise en place et suivi des indicateurs de performance financière afin d’accompagner la croissance de l’organisation.

– Suivi des opérations de contrôle interne et de conformité comptable et fiscale.

– Participation aux décisions stratégiques en collaboration avec la direction et les parties prenantes.

▪ Démarrage mai 2025

Profil recherché

divertissement ou dans une entreprise en forte croissance.

divertissement ou dans une entreprise en forte croissance. Expertise en gestion financière et stratégique : élaboration de budgets, suivi de la rentabilité,

contrôle de gestion et reporting financier.

vigueur.

vigueur. Maîtrise des outils financiers et de gestion

une vision stratégique.

une vision stratégique. Maîtrise parfaite du français et de l’anglais, avec une capacité à évoluer dans un environnement

international. Forte capacité d’adaptation, rigueur et sens de la négociation.

Lien : https://www.aresfighting.com/fr/

Contact

Merci de faire parvenir votre CV par email à l’attention de :

▪ Julien RONGIER : julien.rongier@aresfighting.com

▪ Mofses KECHICHIAN : mkechichian@trailcapital.eu